Новая находка в Выборгском замке

05.09.2018 15:44

В Выборгском замке - во время работ на территории Тайного дома археологи обнаружили старинный лекальный кирпич. По словам директора объединённого музея-заповедника Владимира Цоя, на текущий момент это наиболее интригующая находка в данном полевом сезоне. На одной из сторон прочерчено поле для старинной игры, которая называется тавлея, или мельница. По предположениям специалистов, это сделали ещё до того, как кирпич был обожжен.