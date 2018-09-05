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Новая находка в Выборгском замке

05.09.2018 15:44

Zamok Kirpich2 050918В Выборгском замке - во время работ на территории Тайного дома археологи обнаружили старинный лекальный кирпич. По словам директора объединённого музея-заповедника Владимира Цоя, на текущий момент это наиболее интригующая находка в данном полевом сезоне. На одной из сторон прочерчено поле для старинной игры, которая называется тавлея, или мельница. По предположениям специалистов, это сделали ещё до того, как кирпич был обожжен.

 

 

 

 

 

Zamok Kirpich1 050918

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