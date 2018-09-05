Новая находка в Выборгском замке
В Выборгском замке - во время работ на территории Тайного дома археологи обнаружили старинный лекальный кирпич. По словам директора объединённого музея-заповедника Владимира Цоя, на текущий момент это наиболее интригующая находка в данном полевом сезоне. На одной из сторон прочерчено поле для старинной игры, которая называется тавлея, или мельница. По предположениям специалистов, это сделали ещё до того, как кирпич был обожжен.
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