Археологи вплотную подошли к раскрытию главной тайны Выборгского замка

31.08.2018 17:41

Археологи предполагают, что найдена средневековая постройка, где может находиться «ключ» к легенде о подземном ходе между Замковым островом и городом. Раскопки проводятся в рамках Выборгской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН на южном валу Выборгского замка.

Масштабные археологические работы позволят на качественно ином уровне изучить историю замка и в будущем музеефицировать скрытые подземные сооружения. Помогут в проведении раскопок копии чертежей и фотографий археологических работ 83-летней давности, которые недавно удалось сделать научным сотрудникам музея в Музейном ведомстве Финляндии и Провинциальном архиве в Миккели.

Параллельно с раскопками на месте «Тайного дома» Выборгская археологическая экспедиция ИИМК РАН ведет исследование северного участка вала Выборгского замка. Археологи ищут сохранившиеся элементы артиллерийской фортификации эпохи Нового времени, которые также можно будет музеефицировать в ходе грядущей реставрации.

Первая находка археологов − это хорошо сохранившееся мощение из булыжника, датируемое XIX в. Чуть севернее удалось обнаружить основание каменной стенки бруствера, за которым 200 лет назад стояли пушки. В этом же месте археологи обнаружили настоящий клад − кошель с 38 монетами двухкопеечного номинала времен Александра I. После завершения раскопок клад пополнит коллекцию музея.

В замковых отчетах за 1561–1562 гг. упоминается строительство «Тайного дома», в котором была устроена лестница, ведущая к берегу пролива. К сотрудникам музея и археологам уже обращались очевидцы, которые заходили ранее в это сооружение, позволяющее проникнуть в подземный ход, расположенный прямо под проливом.

Археологи не в первый раз обращают внимание на один из самых таинственных объектов Замкового острова. Еще в 1935 года были проведены археологические раскопки, зафиксированные первым хранителем выборгских древностей — архитектором Отто Иивари Меурманом. По его воспоминаниям, археологи «увидели, что в землю уходит винтовая лестница. В ходе раскопок обнаружились помещения, пол нижнего из которых находился на уровне воды».

Источник: пресс-служба правительства Ленобласти