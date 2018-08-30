Жителей Выборга приглашают в театральный клуб «ЖиРАФ в библиотеке»

30.08.2018 17:26

Взрослых читателей библиотеки Алвара Аалто приглашают записаться в театральный клуб под названием «ЖиРАФ в библиотеке». Информация о этом появилась на страничке библиотеки "ВКонтакте".

Как сообщают организаторы, занятия в клубе подразделяются на три основные раздела:

- раздел «Культура и техника речи» объединяет тренинги и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии;

- раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические занятия и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей, пластической выразительности телодвижений;

- раздел «Актерское мастерство» предусматривает приобретение профессиональных навыков: раскрепощение, умение видеть - слышать на сцене, умение взаимодействия с партнёром, раскрытие собственного потенциала, а также развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться.

Занятия начнутся в октябре и будут проходить два раза в неделю. Записаться в клуб можно по телефону: 8 (81378) 2-42-79.