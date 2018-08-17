► Фестиваль "Окно в Европу" назвал победителей

17.08.2018 18:09

На церемонии закрытия члены жюри конкурсов игрового, документального, анимационного кино и программы "Копродукция. Окно в мир" раскрыли интригу. В конкурсе «Осенние премьеры» главный приз получил фильм «Папа, сдохни» Кирилла Соколова...