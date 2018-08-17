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► Драма «Непрощённый» закрыла кинофестиваль «Окно в Европу»

17.08.2018 14:52

OKNO FILM NEPROSHENNYI 17.08.18 В кинотеатре «Выборг-Палас» прошли сразу два показа драмы, снятой режиссёром Сариком Андреасяном. Организовать второй сеанс пришлось потому, что слишком велико было число желающих увидеть картину. Многих привлекли события, которые легли в основу сценария. Фильм создан по мотивам реальной истории Виталия Калоева, потерявшего жену и двоих детей в авиакатастрофе над Боденским озером и решившего отомстить авиадиспетчеру, по вине которого произошла трагедия. Главную роль – убитого горем отца и мужа – сыграл Дмитрий Нагиев...

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