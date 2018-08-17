► Драма «Непрощённый» закрыла кинофестиваль «Окно в Европу»
17.08.2018 14:52
В кинотеатре «Выборг-Палас» прошли сразу два показа драмы, снятой режиссёром Сариком Андреасяном. Организовать второй сеанс пришлось потому, что слишком велико было число желающих увидеть картину. Многих привлекли события, которые легли в основу сценария. Фильм создан по мотивам реальной истории Виталия Калоева, потерявшего жену и двоих детей в авиакатастрофе над Боденским озером и решившего отомстить авиадиспетчеру, по вине которого произошла трагедия. Главную роль – убитого горем отца и мужа – сыграл Дмитрий Нагиев...
Более новые статьи:
Более старые статьи:
- ► Алексей Серебряков сыграл одну из главных ролей в картине "Ван Гоги"
- ► Мастер-класс провел президент "Окна в Европу" киновед Армен Медведев
- ► На открытое заседание жюри "Окна в Европу" пригласили журналистов
- Международный фестиваль чистой музыки "U235" пройдет в Ленобласти
- ► Выставка Юхани Ярвинена открыта в центре "Эрмитаж-Выборг"
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Президент фестиваля «Окно в Европу» - об особенностях кинофорума-2016 (ВИДЕО)