► Драма «Непрощённый» закрыла кинофестиваль «Окно в Европу»

17.08.2018 14:52

В кинотеатре «Выборг-Палас» прошли сразу два показа драмы, снятой режиссёром Сариком Андреасяном. Организовать второй сеанс пришлось потому, что слишком велико было число желающих увидеть картину. Многих привлекли события, которые легли в основу сценария. Фильм создан по мотивам реальной истории Виталия Калоева, потерявшего жену и двоих детей в авиакатастрофе над Боденским озером и решившего отомстить авиадиспетчеру, по вине которого произошла трагедия. Главную роль – убитого горем отца и мужа – сыграл Дмитрий Нагиев...