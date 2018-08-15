► В Выборгском замке археологи обнаружили тайный подземный ход
15.08.2018 16:21
День археолога отмечают сегодня в России. Праздник неофициальный. Его появление не имеет под собой государственного указа. Но добрую традицию соблюдают во многих городах и поздравляют в этот день представителей этой профессии. В нашем городе каждый год работает выборгская археологическая экспедиция, открывая миру неизвестные страницы истории. В этом году раскопки продолжаются на территории Замкового острова.
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