► В Выборгском замке археологи обнаружили тайный подземный ход

15.08.2018 16:21

День археолога отмечают сегодня в России. Праздник неофициальный. Его появление не имеет под собой государственного указа. Но добрую традицию соблюдают во многих городах и поздравляют в этот день представителей этой профессии. В нашем городе каждый год работает выборгская археологическая экспедиция, открывая миру неизвестные страницы истории. В этом году раскопки продолжаются на территории Замкового острова.