Гарри Бардин госпитализирован
В минувшее воскресенье режиссер Гарри Бардин, находясь в Выборге на фестивале российского кино "Окно в Европу", почувствовал легкое недомогание и обратился к врачам выборгской больницы. Медики провели обследование и для дополнительной консультации предложили обратиться в областную больницу в Санкт-Петербурге. Напомним, на XXVI фестивале "Окно в Европу" известный мультипликатор Гарри Бардин возглавляет жюри конкурса анимационного кино.
Источник: оргкомитет фестиваля «Окно в Европу»
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