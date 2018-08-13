Гарри Бардин госпитализирован

13.08.2018 10:53

В минувшее воскресенье режиссер Гарри Бардин, находясь в Выборге на фестивале российского кино "Окно в Европу", почувствовал легкое недомогание и обратился к врачам выборгской больницы. Медики провели обследование и для дополнительной консультации предложили обратиться в областную больницу в Санкт-Петербурге. Напомним, на XXVI фестивале "Окно в Европу" известный мультипликатор Гарри Бардин возглавляет жюри конкурса анимационного кино.



Источник: оргкомитет фестиваля «Окно в Европу»