Кинофестиваль «Окно в Европу»: показы в Доме культуры - бесплатные
10 августа в Выборге в 26-й раз открывается фестиваль российского кино "Окно в Европу. Торжественная церемония открытия начнется в 19:00 у «Выборг-Паласа». Всего в рамках кинонедели публика увидит около 130 фильмов.
Все показы в Доме культуры (пр. Ленина, 20) - бесплатные.
Расписание мероприятий кинофестиваля "Окно в Европу".
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