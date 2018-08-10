10.08.2018 17:15

10 августа в Выборге в 26-й раз открывается фестиваль российского кино "Окно в Европу. Торжественная церемония открытия начнется в 19:00 у «Выборг-Паласа». Всего в рамках кинонедели публика увидит около 130 фильмов.

Все показы в Доме культуры (пр. Ленина, 20) - бесплатные.

Расписание мероприятий кинофестиваля "Окно в Европу".



