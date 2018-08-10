«Окно в Европу»: почувствуй себя членом жюри
С 2018 года у фестиваля "Окно в Европу" появилось мобильное приложение. Теперь у пользователей, установивших его на свой смартфон, всегда под рукой каталог и полное расписание кинофестиваля, фотогалереи и рейтинги фильмов, а также самые последние новости. Об этом сообщает официальный сайт кинофорума.
Кроме того, открыв раздел «Выборгский счёт», зритель сможет поставить оценку фильму. Проголосовать можно будет в течение 20 минут после окончания сеанса, находясь не дальше 30 метров от кинотеатра «Выборг Палас».
Если у вас нет смартфона - в фойе кинотеатра установлен специальный планшет, где с помощью сотрудника фестиваля вы сможете отдать свой голос тому или иному фильму.
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