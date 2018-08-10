«Окно в Европу»: почувствуй себя членом жюри

10.08.2018 17:04

С 2018 года у фестиваля "Окно в Европу" появилось мобильное приложение. Теперь у пользователей, установивших его на свой смартфон, всегда под рукой каталог и полное расписание кинофестиваля, фотогалереи и рейтинги фильмов, а также самые последние новости. Об этом сообщает официальный сайт кинофорума.

Кроме того, открыв раздел «Выборгский счёт», зритель сможет поставить оценку фильму. Проголосовать можно будет в течение 20 минут после окончания сеанса, находясь не дальше 30 метров от кинотеатра «Выборг Палас».

Если у вас нет смартфона - в фойе кинотеатра установлен специальный планшет, где с помощью сотрудника фестиваля вы сможете отдать свой голос тому или иному фильму.