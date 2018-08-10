► "Окно в Европу": пресс-конференция программного директора Алисы Струковой
Выборг в 26-й раз принимает фестиваль российского кино «Окно в Европу». Незадолго до старта мероприятия его программный директор Алиса Струкова рассказала о том, что ждёт зрителей в течение ближайшей недели.
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