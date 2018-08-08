Программа международного фестиваля "Кукушка"

08.08.2018 16:15

III международный фестиваль русской и финской культуры "Кукушка-2018" откроется в Выборге 11 августа. В программе — литературные, научные и художественные мероприятия, а также мастер-классы для детей и взрослых.

«Кукушка - 2018» приурочена к 10-летнему юбилею выставочного центра «Эрмитаж – Выборг» и посвящена Году волонтёра в России.

Фестиваль «Кукушка» организуется Российским фольклорным союзом, Государственным Эрмитажем и Финским союзом народной музыки; проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

11 августа - день первый

Выставочный центр. Первый этаж (направо).

10:30 - 11:30. Пресс-конференция участников фестиваля.

Выставочный центр. Первый этаж (налево).

11:00 - 22:00. Выставка выпускника Выборгской школы искусств Ивана Зубарева.

Выставочный центр, open-air

11:00-22:00 Ярмарка мастеров, детская площадка, мастер-классы.

Выставочный центр. 3 этаж, круговая галерея (дополнительное место уточняется)

12:30. Открытие выставки художников России и Финляндии. Олег Арнаутов (Москва), Юхани Ярвинен (Иматра).

Большая сцена

12:00 Открытие фестиваля. Приветственные слова оргкомитета, финских коллег, представителей правительства ЛО, руководства Выборгского района, VIP-гостей фестиваля.

12:20-15:45 Акустическая часть гала-концерта. Группы "Донской дуэт" (Москва), "ДрабгрИбори" (Выборг), Pia Rask & Oltermen (Савонлинна), "Комель" (Светогорск), "Рёнтюшки" (Токсово),"Вечеринка" (Выборг), DarkRiver (Выборг,

16:30-22:30 "Электрическая" часть гала-концерта. Группы "Карелия" (СПб), Mozaika (СПб), Accrowbatics (Хельсинки), "Отава Ё" (СПб), Сергей Старостин и "Проще простого" (Москва), Frigg (Хельсинки), New folk trio (Москва), Борис Базуров Сотоварищи (Москва). 22:30-22:50 Подарок от фестиваля: Музыкальный джем-флешмоб-кукушник. Сергей Старостин, Мариан Калдарару, Frigg.

Площадка перед Большой сценой

12:40-13:15 Театр народной драмы (СПб)

Малая сцена

13:15-13:45 Открытие малой сцены. Донской дуэт (Москва)

Помещение Выставочного Центра «Эрмитаж – Выборг»

13:20-14:05 Духовное начало традиционной культуры. Выступления хора Спасо-Преображенского собора, хора им. Микаэля Агриколы собора свв. Петра и Павла (Выборг).

Open-air

14:30-15:00 Детская программа. ПапьеМашенники (СПб)

15:50-16:10 Мастер-класс по народным танцам. Рiirileikki

16:10-16:30 Мастер-класс по историческим бальным танцам. Выборгское бальное общество.

18:25-18:45 Мастер-класс по историческим бальным танцам. Выборгское бальное общество.

12 августа - день 2

Выставочный центр. 3 этаж, круговая галерея

11:00-18:00 Выставка художников России и Финляндии. Олег Арнаутов (Москва), Юхани Ярвинен (Иматра).

Выставочный центр. Площадка художественной школы

11:00-18:00 Выставка работ Ивана Зубарева.

11:00 Открытие выставки работ по результатам пленэров первого дня. Награждение и фотографирование участников.

Выставочный центр, 1 этаж (направо)

12:00-14:30 Научный блок «Народная традиция, одежда и время». Отв. Светлана Адоньева, проект «Прагмема».

15:00-16:00 Научный блок «Как финно-угры на Урале казаками стали». Отв. просветительский проект «Свет станиц».

16:00-17:30 Творческая встреча с петербургскими писательницами Марией Семёновой и Анной Гуровой. Акция дарения книг библиотеке Алвара Аалто.

17:30-18:30 Духовная музыка в старинных интерьерах. Участники: Дарья Шкурлятьева, Анна Тютрюмова.

Собор свв. Петра и Павла.

13:30 «Таёжная месса» (Арво Сурво). Выступление хора им. Микаэля Агриколы.