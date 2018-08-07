Выставка работ Татьяны Чекалиной открыта в галерее "Арт-холл"

07.08.2018 13:16

В художественной галерее "Арт-Холл" открыта выставка художницы из Санкт-Петербурга Татьяны Чекалиной "Прикосновение". Представлено более 30 живописных работ из серий "Волшебство линии", " Из непроявленного", "Трещины на асфальте", "Город", "Кубизм", "Реализм", а также несколько работ декоративно-прикладного искусства.

Автор предлагает прикоснуться к таинству рождения образов, к волшебству, которое происходит на полотне помимо воли художника.

Выставка будет работать до 20 августа. Адрес галереи: ул. Димитрова, 5.