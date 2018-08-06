Персональная выставка Юрия Столярова открыта в галерее "Артравен"

06.08.2018 14:34

"От Карелии до Крыма" - так называется персональная выставка художника-графика из Санкт-Петербурга Юрия Столярова. Выпускник СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Союза художников России много и плодотворно работает в технике пастели. Выставка открылась 3 августа. Галерея Artraven находится по адресу: Выборг, Северный Вал, 19.