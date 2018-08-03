► Фестиваль "Точка доступа" расширил границы и отправился в Выборг
03.08.2018 16:19
Летний фестиваль современного театрального искусства "Точка доступа" впервые вышел за рамки формата Северной столицы - и отправился в Выборг. Площадкой для проведения творческой режиссерской лаборатории была выбрана библиотека Алвара Аалто.
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