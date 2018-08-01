XXVI фестиваль российского кино "Окно в Европу": программа кинофорума

01.08.2018 17:08

В кинотеатре «Пять звезд» на Павелецкой» накануне состоялась пресс-конференция 26-го кинофестиваля «Окно в Европу». На ней были объявлены программа и состав жюри, а также представлен официальный постер ХХVI кинофорума. Кинофестиваль пройдет с 10 по 16 августа 2018 года в городе Выборге Ленинградской области. За семь дней работы фестиваля зрители увидят около 130 фильмов.

Символика XXVI Выборгского кинофестиваля вдохновлена творчеством сценариста, поэта, кинорежиссёра Геннадия Шпаликова.В основу постера фестиваля был положен кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (реж. Георгий Данелия, «Мосфильм», 1963), созданного по его сценарию.

ЖЮРИ XXVI ФЕСТИВАЛЯ РОССИЙСКОГО КИНО «ОКНО В ЕВРОПУ»

Жюри конкурсной программы «Игровое кино. Осенние премьеры»

1. СЕРГЕЙ СНЕЖКИН, режиссер, сценарист, продюсер

- председатель жюри

2. СЕРГЕЙ АСТАХОВ, оператор

3. ЛАРИСА МАЛЮКОВА, кинокритик

4. КЛАВДИЯ КОРШУНОВА, актриса

5. АЛЕКСЕЙ БОРОДАЧЕВ, сценарист

Жюри конкурсной программы «Копродукция. Окно в мир»

1. АРУТЮН ХАЧАТРЯН, режиссер, сценарист, продюсер - председатель жюри

2. ЮЛИЯ МИШКИНЕНЕ, продюсер

3. ОЛЬГА АГРАФЕНИНА, продюсер

4. ВЯЧЕСЛАВ СОРОКИН,режиссер, продюсер

Жюри конкурса неигрового кино

1. ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ, режиссер, сценарист – председатель жюри

2. ОЛЬГА РЕЙЗЕН, киновед, сценарист

3. МАКСИМ ЯКУБСОН, режиссер

Жюри конкурса анимационного кино

1. ГАРРИ БАРДИН, режиссер, сценарист, продюсер, актер – председатель жюри

2. ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА, режиссер, художник

3. ЛЕОНИД ШМЕЛЬКОВ, художник, сценарист, режиссер

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

10 августа на церемонии открытия фестиваля будет показан фильм режиссера Александра Велединского«В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ». Анимационную программу откроет «БОЛЕРО17» - новый фильм Гарри Бардина, мастера российского анимационного кино, председателя жюри этого конкурса. Фильмом закрытия фестиваля станет фильм «НЕПРОЩЕННЫЙ» режиссера Сарика Андреасяна.

КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ

В основных конкурсах XXVI Фестиваля российского кино «Окно в Европу» представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные, игровые фильмы. Кроме того, в рамках конкурсной программы «Копродукция: «Окно в мир» будут представлены картины, созданные российскими кинематографистами в сотрудничестве с коллегами из разных стран.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

«ИГРОВОЕ КИНО. ОСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ»

1. «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ», реж. Антон Бильжо

2. «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ», реж. Александр Велединский

3. «ВМАЯКОВСКИЙ», реж. Александр Шейн

4. «ЗАМЫКАНИЕ», реж. Татьяна Эверстова

5. «ЗВЁЗДЫ», реж. Александр Новиков-Янгинов

6. «ЗНАЧИТ ЛЮБИТ», реж. Алексей Краевский

7. «КАК Я СТАЛ…», реж. Павел Мирзоев

8. «КРОВЬ», реж. Артем Темников

9. «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО», реж. Виктор Алфёров

10. «ПАПА, СДОХНИ», реж. Кирилл Соколов

11. «ПОРТ», реж. Александра Стреляная

12. «ПОЧТИ СРЕДА», реж. Елизавета Королева

13. «У АНГЕЛА АНГИНА», реж. Оксана Карас

14. «ФАГОТ», реж. Борис Гуц

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «КОПРОДУКЦИЯ. ОКНО В МИР»

Шестой год в рамках фестиваля проводится официальная конкурсная программа фильмов, созданных в копродукции кинематографистов России и других стран.

1. «INTO_НАЦИЯ БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ», док., Россия-Украина, реж. Александр Бруньковский

2. «БЕГЛЕЦЫ», игр., Россия-Латвия, реж. Ара Оганесян

3. «ВАН ГОГИ», игр., Россия-Латвия, реж. Сергей Ливнев

4. «ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА», анимац. Россия-Чехия-Бельгия, реж. Мартин Котик, Инна Евланникова

5. «ЖИЗНЬ РАЗ», игр., Россия-Швейцария-Нидерланды, реж. Владимир Ракша

6. «ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ», игр., Россия-Эстония, реж. АндресПуустусмаа

7. «КУРС МОЛОДОГО ШАМАНА», док., Россия-США, реж. Светлана Стасенко

8. «ХУДОЖНИК И ВОЙНА», док., Россия-Латвия, реж. Григорий Амнуэль

9. «ХРУСТАЛЬ», игр., Россия-Беларусь-США-Германия, реж. Дарья Жук

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ВЫБОРГСКИЙ СЧЕТ»

В конкурс «Выборгский счет» включаются фильмы конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры», «Копродукция. Окно в мир», а также фильмы, отмеченные наградами фестивалей и смотров российского кино, прошедших в период между прошлым и настоящим фестивалями «Окно в Европу». Проведение конкурса «Выборгский счет» и подведение его итогов осуществляется по результатам голосования участников и зрителей фестиваля.

Фильмы-лауреаты российских и зарубежных фестивалей - в программе «Выборгский счет»:

1. «ВАН ГОГИ», реж. Сергей Ливнев - Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма» 29-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр»

2. «КИСЛОТА», реж. Александр Горчилин - Приз за лучший фильм конкурсной программы «Кинотавр. Дебют» 29-го Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр»

3. «ПЕПЛО», реж. Антон Моисеенко - Приз генерального партнера «Газпром нефть» «За сохранение культурных традиций» XVI МФКД «Дух огня»

4. «ХРУСТАЛЬ», реж. Дарья Жук - Гран-при «Золотой Дюк» IX Одесского международного кинофестиваля

5. «ЦАРЬ ПТИЦА», реж. Эдуард Новиков - Главный приз «Золотой Георгий» 40-го Московского кинофестиваля

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА НЕИГРОВОГО КИНО

1. «ALLINCLUSIVE, ИЛИ КАК ОСИРОТЕЛО НЕБО», реж. Константин Одегов

2. «LET IT SOUL», реж. Кирилл Кулагин

3. «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. МОИ РОДИТЕЛИ», реж. Екатерина Калинина

4. «АЛИБЕК», реж. Вадим Цаликов

5. «АЛЬБАТРОС. РУССКАЯ КИНОСТУДИЯ В ПАРИЖЕ», реж. Александр Моакс, Юрий Яровенко

6. «БЛОКАДНАЯ КРОВЬ», реж. Элеонора Лукьянова

7. «ВоваНина», реж. Наталия Назарова

8. «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ», реж. Андрей Осипов

9. «ВСЕ ХОТЯТ ЖИТЬ ВЕЧНО», реж. Евгений Голынкин

10. «ЖИЗНЬ С БАКТЕРИЯМИ», реж. Станислав Ставинов, Андрей Тимощенко

11. «ИЗМЕРИТЕЛЬ УДАЧИ», реж. Дмитрий Завильгельский

12. «ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ», реж. Галина Леонтьева

13. «КАСАНИЕ, реж. Ольга Головина

14. «КОГДА НАСТУПИЛО УТРО», реж. Александр Завин

15. «МАСТЕРСКАЯ», реж. Сергей Карандашов

16. «МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ», реж. Ирина Журавлева, Владислав Гришин

17. «МНЕ 20», реж. Екатерина Мамонтова

18. «НИКОЛАЙ ДУПАК. О ВЫСОЦКОМ, О ТАГАНКЕ И О СЕБЕ», реж. Игорь Калядин

19. «ОДИН ДЕНЬ», реж. Мария Христофорова

20. «ПИСЬМА С ВОЙНЫ», реж. Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов

21. «ПОБЕГ С УЗЕДОМА», реж. Александр Касьянов

22. «ПОБЕДА НАД ПОБЕДОЙ», реж. Ирина Васильева

23. «РАСКАЛЕННЫЙ ХАОС», реж. Сергей Дебижев

24. «СТАТУС ЖЕРТВЫ», реж. Юлия Бобкова

25. «СЫР. ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ В РОССИЮ», реж. Ирина Разумовская, Сергей Кузнецов

26. «ТАНЯ…», реж. Павел Мирзоев

27. «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА», реж. Дмитрий Вологдин

28. «ТЫСЯЧИ ЛИЦ», реж. Анастасия Штандке

29. «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА», реж. Иван Твердовский

30. «ХОЧУ СЛУЖИТЬ», реж. Анджей Петрас

31. «Я ТЕБЯ НЕ ЗАБЫЛ», реж. Али Хамраев

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНИМАЦИОННОГО КИНО

1.«2,5 СЕКУНДЫ», реж. Саша Деева

2. «А КАК НАШИ КОСМОНАВТЫ», реж. Галина Голубева

3. «АНИМАТАНГО», реж. Елена Чернова

4. «БАТТЕРФЛЯЙ», реж. Полина Кампиони

5. «БЕЛОСНЕЖЬЕ», реж. Ирина Эльшанская

6. «БРУКЛИНСКИЙ БРИЗ», реж. Алексей Будовский

7. «ВАЛЕМОН», реж. Мария Степанова

8. «ВДОЛЬ И ПОПЕРЁК», реж. Мария Конева

9. «ВЕТЕР», реж. Георгий Богуславский, Василий Чирков

10. «ВИВАТ, МУШКЕТЁРЫ!» («Весёлая карусель» № 46), реж. Антон Дьяков

11. «ДАЧА, ПРИШЕЛЬЦЫ, ОГУРЦЫ», реж. Екатерина Михеева

12. «ДЖОН БОТТОМ – НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ», реж. Алексей Демин

13. «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» («Весёлая карусель» № 46), реж. Евгения Жиркова

14. «ДОМИК ИГРУШЕК», реж. Наталия Данилевская

15. «ДУБАК», реж. Анна Крицкая

16. «ЁЛКИ», реж. Рим Шарафутдинов

17. «ЖИЛ-БЫЛ ДОМ», реж. Светлана Андрианова

18. «КОЛЯ И СТАРУШКИ», реж. Анна Юдина

19. «КРАСНОЕ ЧЕРНОЕ», реж. Екатерина Кудоярова

20. «ЛЕКАРСТВО ОТ ПОСЛУШНОСТИ», реж. Татьяна Киселева

21. «ЛЕНТЯЙКА ВАСИЛИСА», реж. Марина Карпова

22. «МАЛЕНЬКИЙ МАЛЕНЬКИЙ ВЕТЕР», реж. Мария Соснина

23. «МАРШРУТКА», реж. Татьяна Ильина

24. «МИТИНА ЛЮБОВЬ», реж. Светлана Филиппова

25. «МНЕ ПОРА», реж. Александра Харитонова

26. «ОСТАНОВКА», реж. Нина Бисярина

27. «ПЕРВЫЙ ГРОМ», реж. Анастасия Мелихова

28. «ПРИТЧА О СЛЕПЫХ», реж. Лиана Макарян

29. «ПРО БАБУ, КОТОРАЯ ХОТЕЛА УЛЕТЕТЬ», реж. Александр Свирский

30. «ПРОПАЖА», реж. Евгения Хазиханова

31. «СНЕГОЗАВР», реж. Анна Кузина

32. «СУЕТА СУЕТ», реж. Алексей Туркус, Алексей Шелманов

33. «ТАРАКАНИЩЕ» (альманах «Сказки XXI века-4»), реж. Софья Меламуд

34. «ТАРАСК», реж. Оксана Холодова

35. «ТЕОРИЯ ЗАКАТА», реж. Роман Соколов

36. «ТИХИЙ УЖИН БЕЗ СОЛИ», реж. Светлана Разгуляева

37. «ТИШЕ», реж. Максим Куликов

38. «ХОБОТЁНОК», реж. Екатерина Филиппова

39. «ЧИК-ЧИРИК», реж. Жанна Бекмамбетова