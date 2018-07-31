► Куда делся балкон с дома на Ленинградском проспекте?

31.07.2018 14:05

Реставрация домов-памятников продолжается в Выборге. Ко Дню Ленинградской области, который будет отмечаться 4 августа, лицевые фасады освобождают от лесов. На некоторых объектах внимательные горожане недосчитались некоторых элементов. Так, сегодня в социальных сетях появились комментарии обеспокоенных пользователей – в доме №31 на Ленинградском проспекте пропал балкон...