► Репортаж с мемориального кладбища "Сорвали" в Выборге
27.07.2018 17:14
В канун Дня военно-морского флота завершился очередной этап работ на могиле вице-адмирала Дмитрия Рудакова, похороненного на Сорвальском кладбище. Облагорожена обрамляющая семейное захоронение морского офицера каменная кладка, восстановлена гранитная арка...
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