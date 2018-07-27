► Репортаж с мемориального кладбища "Сорвали" в Выборге

27.07.2018 17:14

В канун Дня военно-морского флота завершился очередной этап работ на могиле вице-адмирала Дмитрия Рудакова, похороненного на Сорвальском кладбище. Облагорожена обрамляющая семейное захоронение морского офицера каменная кладка, восстановлена гранитная арка...