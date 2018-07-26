► Пресс-тур по старому Выборгу
Для журналистов, прибывших в Выборг на открытие уникального исторического объекта – шведского каземата в бастионе Панцерлакс, провели экскурсию по старому городу. Директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой рассказал о ходе реставрации средневековых архитектурных сооружений и привел любопытные исторические факты. Вместе с гостями по мостовым старого города прошлась и наша съемочная группа...
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