► Пресс-тур по старому Выборгу

26.07.2018 10:05

Для журналистов, прибывших в Выборг на открытие уникального исторического объекта – шведского каземата в бастионе Панцерлакс, провели экскурсию по старому городу. Директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой рассказал о ходе реставрации средневековых архитектурных сооружений и привел любопытные исторические факты. Вместе с гостями по мостовым старого города прошлась и наша съемочная группа...