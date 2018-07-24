Каземат бастиона Панцерлакс открыли для туристов

24.07.2018 12:03

Каземат в левом фланке бастиона Панцерлакс в Выборге открывают сегодня для посещения. На новой площадке выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" разместил экспозицию, посвященную истории фортификационного сооружения. Представлены фотографии, чертежи, макеты орудий. У входа в каземат гостей встречает 24-футовая подлинная пушка, поднятая с глубины 23 метра экспедицией "Память Балтики". Осмотрев экспонаты, можно спуститься непосредственно в каземат и почувствовать дух 16-го века в пыточной.

Каземат бастиона Панцерлакс - единственный шведский каземат на территории России! Его восстановили в первозданном виде, с финансированием помогли депутаты областного парламента. Вывезено более 120 кубометров мусора.