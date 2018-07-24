Выборжанка Настя Егорова стала дипломантом международного конкурса юных вокалистов

24.07.2018 10:09

С 16 по 21 июля в Малом зале им. М.И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии проходил VII Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой. Четыре юных дарования из Выборгского, Гатчинского и Тосненского районов представляли Ленинградскую область.

Учащаяся выборгской школы искусств Анастасия Егорова стала дипломантом конкурса.

В этом году в нем приняли участие 175 юных исполнителей из Германии, Греции, Великобритании, Соединенных Штатов и других стран.