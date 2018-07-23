В Выборге появятся новые достопримечательности
На этой неделе приобретет завершенный вид новый сквер на пересечении улиц Пионерской и Крепостной. Выборжцы его назвали Трамвайным. По словам представителей подрядной организации, модель трамвая сюда доставят к 25 июля; после этого установят новые фонари. А скульптурную композицию, дополняющую арт-объект, планируется установить к началу августа. К этому же времени новые скульптуры появятся в парке им. Ленина. У входа - со стороны Рыночной площади - установят скульптуру девушки, чуть поодаль - двух рыцарей.
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