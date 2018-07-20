Трамвай вернётся в Выборг предположительно 25—27 июля
Новый арт-объект установят на пересечении ул. Крепостной, ул. Пионерской и Банковского проезда. Территория получила название Трамвайный сквер. Макет в натуральную величину - точная копия трамвая образца 1912 года. Такие ходили в Выборге. Сейчас макет практически готов. Эти кадры выложил в соцсеть пользователь Юрий Иванов. Первоначально предлагалось покрасить трамвай в привычный красный цвет. Однако, углубившись в тему, исполнители выяснили, что в 1912 году трамваи были желтыми.
Помимо самого макета в сквере появятся скульптуры вагоновожатого и мальчика.
Трамвайная система функционировала в Выборге с 28 сентября 1912 года по 1 апреля 1957 года. После закрытия трамвайного движения городские трамваи частично передали в Пятигорск и Калининград. Остальные списали.
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