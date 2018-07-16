16.07.2018 16:16

Фестиваль исторической реконструкции «Выборгский замок» прошёл в минувшие выходные в Аннинских укреплениях. По многолетней традиции в июле в наш город съезжаются любители средневековья. Одни - чтобы предстать в образе героев ушедшей эпохи. Другие - чтобы насладиться зрелищем под открытым небом. Правда, в жаркую погоду всем – и зрителям, и участникам фестиваля пришлось непросто, особенно рыцарям...