► Фестиваль исторической реконструкции «Выборгский замок»
16.07.2018 16:16
Фестиваль исторической реконструкции «Выборгский замок» прошёл в минувшие выходные в Аннинских укреплениях. По многолетней традиции в июле в наш город съезжаются любители средневековья. Одни - чтобы предстать в образе героев ушедшей эпохи. Другие - чтобы насладиться зрелищем под открытым небом. Правда, в жаркую погоду всем – и зрителям, и участникам фестиваля пришлось непросто, особенно рыцарям...
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