► 20 июля в Выборге установят макет трамвая образца 1912 года

16.07.2018 15:10

Трамвай вернётся в Выборг 20 июля 2018 года. На этот день запланирована установка его макета в натуральную величину в Трамвайном сквере. Там уже завершены земляные работы, дорожки вымощены булыжником, оборудована площадка. После установки арт-объекта сотрудники подрядной организации займутся обустройством наружного освещения.

А пока продолжаются подготовительные работы, юные выборжцы уже "путешествуют" на Выборгском трамвае. Такую возможность им предоставила межпоселенческая библиотека на ул. Рубежной. Здесь проходят краеведческие утренники...



