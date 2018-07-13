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► Археологические раскопки в парке Монрепо

13.07.2018 12:02

RASKOPKI U PAULSHTAINA V MONREPO 12.07.18 В парке Монрепо - в районе Паульштайна начались археологические раскопки. Работы по очистке и восстановлению берегов пруда завершены. Водоем не заполнился естественным образом из-за сухой погоды. Было принято решение наполнить пруд искусственно - накачав туда воды из залива.
Выборгская археологическая экспедиция проведет исследования на месте расположения сарая у пристани. Специалистам предстоит установить границы и понять степень сохранности фундамента. На плане Монрепо 1804 года сарай был обозначен немецким словом «магазин» - в переводе «хранилище». Предполагается, что постройка служила для хранения лодочного инвентаря. Решение о том, будет ли выявленный объект законсервирован и музеефицирован, пока не принято.

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