► Археологические раскопки в парке Монрепо
В парке Монрепо - в районе Паульштайна начались археологические раскопки. Работы по очистке и восстановлению берегов пруда завершены. Водоем не заполнился естественным образом из-за сухой погоды. Было принято решение наполнить пруд искусственно - накачав туда воды из залива.
Выборгская археологическая экспедиция проведет исследования на месте расположения сарая у пристани. Специалистам предстоит установить границы и понять степень сохранности фундамента. На плане Монрепо 1804 года сарай был обозначен немецким словом «магазин» - в переводе «хранилище». Предполагается, что постройка служила для хранения лодочного инвентаря. Решение о том, будет ли выявленный объект законсервирован и музеефицирован, пока не принято.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Президент фестиваля «Окно в Европу» - об особенностях кинофорума-2016 (ВИДЕО)