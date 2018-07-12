► В парке Монрепо специалисты пытаются восстановить источник "Нарцисс"
В парке "Монрепо" продолжается реставрация. Специалисты приступили к работам на источнике «Нарцисс». Объект огородили строительными щитами. Помимо ремонта самого павильона требуется восстановление треснувшей кирпичной стенки. По какой причине возникло повреждение, предстоит выяснить специалистам. Есть предположение, что из-за подвижек верхних слоев грунта.
Через трещины, образовавшиеся в колодце, уходит вода. Поэтому она не поднимается до маскарона - головы льва. Для выяснения всех обстоятельств реставраторы проведут дополнительное обследование фундамента. Для этого снимут декоративные элементы, разберут стенку... Как отмечают в музее-заповеднике, вода в источнике не иссякает. Поэтому есть надежда на его восстановление. И «Нарцисс» сможет снова проявить свои целительные свойства. До революции воду из него продавали в местных аптеках.
Если не возникнет дополнительных сложностей, работы завершатся осенью.
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