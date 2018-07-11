► Персональная выставка скульптора Олега Томина в Выборге
«Динамика в статике» - так называется первая персональная выставка петербургского художника и скульптора Олега Томина, открывшаяся в Выборгском замке. В экспозиции представлены гипсовые скульптуры и картины...
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