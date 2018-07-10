В Летнем саду появится шоколадная копия картины Марка Шагала
14 июля посетители Летнего сада в Санкт-Петербурге смогут увидеть знаменитую картину «Прогулка» Марка Шагала, составленную из трех тысяч шоколадных конфет. Об этом сообщает пресс-служба Русского музея. Акция, приуроченная ко Всемирному дню Шоколада, проводится компанией "Шоколадная фабрика счастья". Шоколадная «Прогулка» появится в Летнем саду рядом с Кофейным домиком в субботу, 14 июля. Каждый желающий сможет попробовать фрагмент шоколадного шедевра начиная с 12:00.
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