Начал работу загородный лагерь воскресной школы при Свято-Ильинском храме

09.07.2018 10:17

1 июля начал работу загородный приходской лагерь воскресной школы Духовно-просветительского центра "Евангелиум" при Свято-Ильинском храме.

Для 20 детей вожатые, духовник лагеря, родители и прихожане организовали целую череду интересных событий. Каждый день после молитв и беседы ребята отправляются в путешествие на "машине времени" в ходе бесед по русской истории на примерах святых, оставивших наиболее яркий след в истории Отечества. После купания и подвижных игр на улице ребят ждут самые разные мастер-классы и занимательные уроки. Прогулки и походы сменяются просмотром и обсуждением добрых фильмов, квесты и спортивные состязания - вечерними посиделками с обсуждением прожитого дня, благодарностями друг другу и, конечно, Богу в вечерних молитвах, сообщает пресс-служба Выборгской епархии.