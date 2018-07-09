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Начал работу загородный лагерь воскресной школы при Свято-Ильинском храме

09.07.2018 10:17

Evangelium0907181 июля начал работу загородный приходской лагерь воскресной школы Духовно-просветительского центра "Евангелиум" при Свято-Ильинском храме.
Для 20 детей вожатые, духовник лагеря, родители и прихожане организовали целую череду интересных событий. Каждый день после молитв и беседы ребята отправляются в путешествие на "машине времени" в ходе бесед по русской истории на примерах святых, оставивших наиболее яркий след в истории Отечества. После купания и подвижных игр на улице ребят ждут самые разные мастер-классы и занимательные уроки. Прогулки и походы сменяются просмотром и обсуждением добрых фильмов, квесты и спортивные состязания - вечерними посиделками с обсуждением прожитого дня, благодарностями друг другу и, конечно, Богу в вечерних молитвах, сообщает пресс-служба Выборгской епархии.

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