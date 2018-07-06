06.07.2018 17:17

Организационный комитет международного фестиваля «Мгинские мосты» объявляет о приёме заявок на конкурс «Поэтический атлас».

В нем могут принять участие русскоязычные поэты из любой страны мира. Лучшие стихотворения будут опубликованы в альманахе «Мгинские мосты» в специальном одноимённом разделе. Авторы стихов-победителей получат дипломы и авторский экземпляр альманаха.

Победители будут выбраны в категориях:

• «Карта области» - стихи авторов, проживающих в различных районах Ленинградской области;

• «Карта России» - стихи авторов, проживающих в различных регионах РФ;

• «Карта мира» - стихи авторов, проживающих в различных странах мира;

• «Учебные карты» - стихи авторов в возрасте до 18 лет, независимо от района проживания.

Заявки на участие в конкурсе «Поэтический атлас» принимаются до 31 августа 2018 года на электронную почту фестиваля Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте проекта «Международный фестиваль «Мгинские мосты».