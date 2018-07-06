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«Мгинские мосты» приглашают в мировой «Поэтический атлас - 2018»

06.07.2018 17:17

Mginskie Mosty logoОрганизационный комитет международного фестиваля «Мгинские мосты» объявляет о приёме заявок на конкурс «Поэтический атлас».
В нем могут принять участие русскоязычные поэты из любой страны мира. Лучшие стихотворения будут опубликованы в альманахе «Мгинские мосты» в специальном одноимённом разделе. Авторы стихов-победителей получат дипломы и авторский экземпляр альманаха.

Победители будут выбраны в категориях:

• «Карта области» - стихи авторов, проживающих в различных районах Ленинградской области;
• «Карта России» - стихи авторов, проживающих в различных регионах РФ;
• «Карта мира» - стихи авторов, проживающих в различных странах мира;
• «Учебные карты» - стихи авторов в возрасте до 18 лет, независимо от района проживания.
Заявки на участие в конкурсе «Поэтический атлас» принимаются до 31 августа 2018 года на электронную почту фестиваля Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте проекта «Международный фестиваль «Мгинские мосты».

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