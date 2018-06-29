В Выборге укладывают трамвайные рельсы
29.06.2018 18:05
В Выборге продолжается благоустройство Трамвайного сквера. Это территория, ограниченная Крепостной и Пионерской улицами, Банковским проездом. В июле здесь появится макет трамвая в натуральную величину. Он будет точной копией того, что курсировал по улицам Выборга в 1912 году. Рядом с вагоном установят бронзовые фигуры вагоновожатого и мальчика, сидящего на сцепном устройстве.
Пока идёт работа над скульптурной композицией, территорию сквера вымостили камнем и смонтировали рельсы, на которых будет стоять трамвай. Вскоре здесь появятся скамьи - и территория превратится в настоящую зону отдыха.
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