В Выборге укладывают трамвайные рельсы

29.06.2018 18:05

В Выборге продолжается благоустройство Трамвайного сквера. Это территория, ограниченная Крепостной и Пионерской улицами, Банковским проездом. В июле здесь появится макет трамвая в натуральную величину. Он будет точной копией того, что курсировал по улицам Выборга в 1912 году. Рядом с вагоном установят бронзовые фигуры вагоновожатого и мальчика, сидящего на сцепном устройстве.

Пока идёт работа над скульптурной композицией, территорию сквера вымостили камнем и смонтировали рельсы, на которых будет стоять трамвай. Вскоре здесь появятся скамьи - и территория превратится в настоящую зону отдыха.