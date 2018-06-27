► Репортаж с башни святого Олафа

27.06.2018 17:00

Наша съемочная группа поднялась на смотровую площадку башни Святого Олафа в Выборгском замке, чтобы воочию убедиться, что туристам, которые поднимутся сюда через некоторое время, действительно будет комфортно, и они смогут насладиться великолепными видами на город сверху.