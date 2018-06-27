Программа IX Всероссийского фестиваля "Театральные витражи"
В Выборге с 1 по 6 июля будет проходить IX Всероссийский фестиваль "Театральные витражи".
Участие в нём примут 19 театральных коллективов из различных регионов России. Свои спектакли они представят на сценах Дворца культуры и Дома культуры. Вход на все фестивальные мероприятия свободный.
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