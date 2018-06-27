► В Монрепо спасают альфрейную живопись конца XVIII столетия

27.06.2018 15:51

В Главном усадебном доме и в библиотечном флигеле продолжаются реставрационные работы. Настенная живопись здесь имитировала интерьерную отделку. К сожалению, состояние ее – плачевное. Сохранены большие фрагменты бордюра, но, по большей части, руинированные. На днях реставраторы провели демонтаж пробного участка в Усадебном доме. Процесс завершился успешно. По словам художников, для успеха демонтажа нужен благоприятный климат – определенные температура и влажность. Поэтому работы идут с некоторым отставанием. Специалисты намерены спасти значительную часть верхнего фриза. После реставрации подлинная живопись вернется в Монрепо. Планируется также, что в помещениях усадебного дома воссоздадут исторические интерьеры. Хоть и в плохом состоянии, но сохранились подлинные двери, наличники, деревянный пол.