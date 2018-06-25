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Программа фестиваля "Мелодия трех морей" 

25.06.2018 12:47

afisha vyborg 2018Концерты в рамках II фестиваля «Мелодия трех морей» пройдут на нескольких площадках города - в библиотеке А. Аалто, Костеле св. Гиацинта и Выборгском замке.

06.07.2018 г. (пят.)

19.00 – Выборгский замок
Государственный оркестр «Jazz Philharmonic Orchestra» (СПб) под управлением Кирилла Бубякина при участии солистов из Кубы.
Кубинские ритмы: сальса, румба, мамба, ча-ча-ча.
Вход свободный.

 

07.07.2018 г. (суб.)

12.00 – Выборгский замок. Открытие фестиваля
Подведение итогов конкурса детских рисунков «Я рисую сказку» по произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди».
«Три чуда» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Симфонический оркестр "Классика". Дирижер – Александр Канторов (з.а. России).
Вход свободный.

19.00 – Выборгский замок
Симфоническая сюита Н.А. Римского-Корсакова «Шахерезада».
Симфонический оркестр "Классика". Дирижер – Александр Канторов (з.а. России).
Вход свободный.

21.00 – Костел Гиацинта (ул. Водной Заставы, 4)
Музыкальный коллектива «SYNERGY ORCHESTRA» (СПБ).
Вход по пригласительным билетам.

08.07.2018 г. (воскр.)

13.00 – центральная городская библиотека А. Аалто (пр. Суворова, 4)
Концертная программа «Солисты трёх морей».
Ф. Мендельсон. Концерт для фортепиано с оркестром. Симфонический оркестр «Классика» (руководитель з.а. России Александр Канторов). Солист Денис Громов (фортепиано, г.Сочи). Дирижер Олег Солдатов (главный дирижер Сочинской филармонии).
Адажио из балета П. Чайковского «Лебединое озеро». Солисты Валерия Борси и Маккия Бакон, ученики балетного колледжа Генуи (Италия), лауреаты международных конкурсов (руководитель Ирина Кашкова). Дирижер Александр Канторов.
Вход свободный.

18.00 – Выборгский замок
Гала-концерт «Вечер вальсов».
В программе:
М. Глинка. Вальс-фантазия
А. Глазунов. Концертный вальс №1
П. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица»
И. Дунаевский. Концертный вальс
А. Петров. Вальс из музыки к телесериалу «Петербургские тайны»
Г. Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»

А. Хачатурян. Вальс из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»
Э. Вальдтейфель. Вальс «Волшебство сирен»
И. Штраус. Вальсы «Вино, женщины и песни», «Роза юга», «Весенние голоса», «Сказки Венского леса».
Вход свободный.


Источник: сайт администрации Выборгского района.

 

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