Программа фестиваля "Мелодия трех морей" 

25.06.2018 12:47

Концерты в рамках II фестиваля «Мелодия трех морей» пройдут на нескольких площадках города - в библиотеке А. Аалто, Костеле св. Гиацинта и Выборгском замке.

06.07.2018 г. (пят.)

19.00 – Выборгский замок

Государственный оркестр «Jazz Philharmonic Orchestra» (СПб) под управлением Кирилла Бубякина при участии солистов из Кубы.

Кубинские ритмы: сальса, румба, мамба, ча-ча-ча.

Вход свободный.

07.07.2018 г. (суб.)

12.00 – Выборгский замок. Открытие фестиваля

Подведение итогов конкурса детских рисунков «Я рисую сказку» по произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди».

«Три чуда» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Симфонический оркестр "Классика". Дирижер – Александр Канторов (з.а. России).

Вход свободный.

19.00 – Выборгский замок

Симфоническая сюита Н.А. Римского-Корсакова «Шахерезада».

Симфонический оркестр "Классика". Дирижер – Александр Канторов (з.а. России).

Вход свободный.

21.00 – Костел Гиацинта (ул. Водной Заставы, 4)

Музыкальный коллектива «SYNERGY ORCHESTRA» (СПБ).

Вход по пригласительным билетам.

08.07.2018 г. (воскр.)

13.00 – центральная городская библиотека А. Аалто (пр. Суворова, 4)

Концертная программа «Солисты трёх морей».

Ф. Мендельсон. Концерт для фортепиано с оркестром. Симфонический оркестр «Классика» (руководитель з.а. России Александр Канторов). Солист Денис Громов (фортепиано, г.Сочи). Дирижер Олег Солдатов (главный дирижер Сочинской филармонии).

Адажио из балета П. Чайковского «Лебединое озеро». Солисты Валерия Борси и Маккия Бакон, ученики балетного колледжа Генуи (Италия), лауреаты международных конкурсов (руководитель Ирина Кашкова). Дирижер Александр Канторов.

Вход свободный.

18.00 – Выборгский замок

Гала-концерт «Вечер вальсов».

В программе:

М. Глинка. Вальс-фантазия

А. Глазунов. Концертный вальс №1

П. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица»

И. Дунаевский. Концертный вальс

А. Петров. Вальс из музыки к телесериалу «Петербургские тайны»

Г. Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»

А. Хачатурян. Вальс из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»

Э. Вальдтейфель. Вальс «Волшебство сирен»

И. Штраус. Вальсы «Вино, женщины и песни», «Роза юга», «Весенние голоса», «Сказки Венского леса».

Вход свободный.



Источник: сайт администрации Выборгского района.