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► Археологи работают в парке Монрепо

25.06.2018 11:13

ARHEOLOGICHESKAYA EKSPEDICIYA 22.06Выборгская археологическая экспедиция продолжает работать в парке Монрепо. На данный момент расчищены остатки нескольких утраченных построек в разных частях музея-заповедника. Дом конюха располагался по левую сторону от Входной аллеи. Сейчас там можно увидеть фундамент и ступени. На скальном берегу обнаружен сложенный из каменных валунов фундамент бани. Сама постройка, по мнению археологов, была из дерева. Здесь специалисты обнаружили интересный артефакт – затейливую печную заслонку. Ее украшают пять танцующих херувимов. Предмет будут реставрировать в институте истории материальной культуры Российской академии наук. Пока заслонку хранят в штабе реставрационных работ. На месте, где предположительно располагался склад – у пристани – работы только начинаются.


Все постройки были обнаружены благодаря плану имения 1804 года, созданному топографом Штейнгелем. Выборгская археологическая экспедиция продолжит исследования вплоть до окончания реставрации Монрепо.
В дальнейшем проектировщики совместно с музеем-заповедником решат судьбу построек – их ждет консервация, музеефикация и, возможно, стилизованное восстановление.

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