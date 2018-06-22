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► Выборг обрёл официальный гимн

22.06.2018 15:48

GIMN VYBORGA 20.06Официальный гимн появился у Выборга. На очередной сессии городскому Совету депутатов представили на рассмотрение решение конкурсной комиссии. Сам конкурс проходил в декабре 2017 года. По условиям творческого состязания в нем могли участвовать профессиональные и самодеятельные композиторы, музыканты, поэты, творческие коллективы. Поступило девять заявок. Одна, к сожалению, не соответствовала требованиям. Остальные рассмотрела экспертная комиссия, в состав которой вошли деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, учреждений образования и районной администрации. Аудиозаписи прослушивались без указания авторства...

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