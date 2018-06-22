► Выборг обрёл официальный гимн
Официальный гимн появился у Выборга. На очередной сессии городскому Совету депутатов представили на рассмотрение решение конкурсной комиссии. Сам конкурс проходил в декабре 2017 года. По условиям творческого состязания в нем могли участвовать профессиональные и самодеятельные композиторы, музыканты, поэты, творческие коллективы. Поступило девять заявок. Одна, к сожалению, не соответствовала требованиям. Остальные рассмотрела экспертная комиссия, в состав которой вошли деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, учреждений образования и районной администрации. Аудиозаписи прослушивались без указания авторства...
Более новые статьи:
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Президент фестиваля «Окно в Европу» - об особенностях кинофорума-2016 (ВИДЕО)
Случайные материалы:
- Сегодня в православных храмах молчат колокола
- "Птиц богов Олимпа" в центре "Эрмитаж - Выборг" сменит "Фламандское искусство XVII века"
- «Эрмитаж-Выборг» объявил конкурс на лучшую маску
- «Окно в Европу» открывается 12 августа
- Выставка "Династия Романовых и железные дороги" открылась на Финляндском вокзале