► Выборг обрёл официальный гимн

22.06.2018 15:48

Официальный гимн появился у Выборга. На очередной сессии городскому Совету депутатов представили на рассмотрение решение конкурсной комиссии. Сам конкурс проходил в декабре 2017 года. По условиям творческого состязания в нем могли участвовать профессиональные и самодеятельные композиторы, музыканты, поэты, творческие коллективы. Поступило девять заявок. Одна, к сожалению, не соответствовала требованиям. Остальные рассмотрела экспертная комиссия, в состав которой вошли деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, учреждений образования и районной администрации. Аудиозаписи прослушивались без указания авторства...