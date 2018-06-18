В Летнем саду пройдет фестиваль «Императорские сады России» 

18.06.2018 17:21

В год 315-летия со дня основания Петербурга и 120-летия со дня открытия Русского музея фестиваль «Императорские сады России» впервые пройдет в Летнем саду.

Название «Цветочная ассамблея» отсылает к петровскому времени: в 1718 году Петр I издал указ о проведении ассамблей, первая из которых состоялась как раз в Летнем саду. Фестиваль «Императорские сады» напомнит о традициях петровских праздников, предлагая гостям приятную прогулку и увлекательный досуг в одном из красивейших парков Санкт-Петербурга.

Впервые центральным элементом фестиваля станут именно живые цветы. Лучшие команды флористов, художники, дизайнеры и декораторы используют десятки тысяч живых цветов, чтобы украсить аллеи, боскеты и фонтаны Летнего сада.

На Главной аллее откроется фотовыставка “Цветущее наследие”, на которой будут представлены 50 фотографий из 22 исторических садов и парков — партнеров EGHN и/или призеров награды European Garden Award.

Гильдия парфюмеров Санкт-Петербурга приготовила для посетителей особенный подарок: фонтан на Царицыной площадке станет парфюмированным. Специально для фестиваля «Императорские сады России» был разработан ароматический концентрат, который, попадая в фонтан, смешивается с водой и наполняет сад завораживающим ароматом роз и пионов. Декорируют цветами и другие фонтаны сада: «Гербовый», «Коронный», «Пирамида» и фонтан на Третьей площадке.

Боскет «Птичий двор» на семь дней фестиваля станет Испанской территорией - филиал Русского музея в городе Малага расположится в «Голубятне» и украсит пространство тематическими инсталляциями. Традиционно на фестивале появятся проекты, выполненные воспитанниками социальных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году восемь мини-садов появятся в боскете «Французский партер» около знаменитого памятника И.А. Крылову и напомнят посетителям сюжеты самых известных басен.

Боскет «Менажерийный пруд» украсит композиция «Плавающие лучи». Водную гладь пруда преобразят огромных “плавающих луча” из хризантем редких сортов.

В пространстве боскета «Крестовое гульбище» можно будет увидеть четыре цветочные вертикальные композиции, символизирующие времена года.

В декоративном огороде Петра I – Красном саду посетителей ждет необычный сюрприз - выставка из шести картин из фруктов, овощей, грибов и пряных трав, выполненных в стиле итальянского художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо. Там же будут размещены вазоны в стиле барокко из фруктов, овощей и зелени и две инсталляции в виде деревьев с кронами из фруктов, овощей и цветов. А в уникальном месте Летнего сада - в Зеленом кабинете фонтана «Лакоста» откроется «Музей роз», где будут представлены исторические сорта английских роз Дэвид Остин.

Эти и другие цветочные объекты можно увидеть в Летнем саду с 21 по 27 июня.

21 июня сад открыт для посетителей с 14.00 до 23.00.

С 22 по 27 июня сад открыт для посетителей с 10.00 до 23.00.

Купить билет на фестиваль можно на сайте igardens.ru.