ВИДЕО: гала-концерт фестиваля «Минутки славы» прошел в библиотеке Аалто
Юные жители Выборгского района получили свою порцию славы. В третий раз состоялся районный фестиваль творчества воспитанников детских садов «Минутки славы»...
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