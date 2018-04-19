ВИДЕО: гала-концерт фестиваля «Минутки славы» прошел в библиотеке Аалто

19.04.2018 10:47

Юные жители Выборгского района получили свою порцию славы. В третий раз состоялся районный фестиваль творчества воспитанников детских садов «Минутки славы»...

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