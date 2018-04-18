Библиотека Аалто объявила конкурс «Книги в моей семье»
Городская библиотека г. Выборга проводит конкурс «Книги в моей семье» - в рамках социально-культурного исследования «Книги для всех поколений - традиции и культура чтения в современной семье». На конкурс принимаются творческие работы детей, подростков, молодых людей в возрасте от 7 до 25 лет. Количество работ от одного участника не ограничено.
Для участия в конкурсе авторам необходимо подготовить работу по указанной тематике (о традициях чтения и любимых книгах в Вашей семье) не позднее 23 мая 2018 года и предоставить на рассмотрение организаторам.
Конкурсные работы могут быть подготовлены в виде сочинений, эссе, воспоминаний, рассказов, стихотворений, электронных презентаций, интернет-сайтов, обучающих программ на ПК, работ в формате 3D, буктрейлеров, видеороликов и графических работ.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Литературный жанр» и «Мультимедийные технологии».
Прием работ уже начался. Подведение итогов, презентация лучших работ и награждение победителей состоится в библиотеке А. Аалто 26 мая.
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