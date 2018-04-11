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Эмир Кустурица станет почетным гостем театрального фестиваля «Всеволожская весна»

11.04.2018 12:51

Maski«Всеволожская весна»: новости из первых рук. Пресс-конференция, посвященная проведению XII театрального фестиваля государственных театров Ленинградской области «Всеволожская весна», состоялась 10 апреля в информационном агентстве ТАСС, сообщается на официальном сайте Всеволожского муниципального района.В этом году принято решение расширить географию фестиваля, увеличить количество площадок, на которых будут проводиться мероприятия фестиваля, спектакли и мастер-классы… Организаторы фестиваля расширяют не только зрительскую аудиторию, но и состав участников. Постепенно он обретает международный формат: почетным гостем этой «Всеволожской весны» станет Эмир Кустурица. А на следующий год принять участие планируют театры Эстонии, Сербии и Словении. Откроется двухнедельный театральный марафон 14 апреля. Кроме Всеволожского ЦКД, спектакли будут проходить и на других площадках Всеволожского района, Ленинградской области и Санкт-Петербурга: в Лесколовском ДК, в Выборге, Лодейном Поле, в театрах «На Литейном» и «На Васильевском». Для удобства зрителей будет организован бесплатный автобусный трансфер к месту проведения очередного мероприятия, говорится в сообщении.

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