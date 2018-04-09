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Федеральный научно-методический совет рассмотрел ситуацию с Монрепо

09.04.2018 11:26

Monrepo Ludvig6 апреля состоялось заседание ландшафтной секции Федерального научно-методического совета, посвященное реставрации ландшафтного парка Монрепо в Выборге. Проект представляла эксперт Юлия Куваева, оппонирующую сторону - председатель Совета ИКОМОС СПб Сергей Горбатенко. Как сообщается на официальном сайте организации, по результатам состоявшегося обсуждения было принято решение признать концепцию реставрации парка Монрепо и выбор периода начала XIX в., на который она ориентирована, ошибочными. Прямо противоречащими законодательству было признано проектирование и производство работ в условиях фактического отсутствия детально прописанного предмета охраны парка и усадебных зданий.
Решено просить Министерство культуры о приостановке работ; выражена готовность создать группу экспертов, которая совместно с авторами и производителями работ сможет произвести корректировку ошибочных положений проекта.

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