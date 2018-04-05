ВИДЕО: акция памяти в библиотеке на Рубежной
Общероссийский проект «Бессмертный полк» поддержит межпоселенческая библиотека Выборгского района. Сотрудники учреждения готовы помочь желающим внести историю своих предков в героическую всенародную летопись.
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