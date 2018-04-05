ВИДЕО: «Соломенный художник» открыл выставку в Выборгском замке
05.04.2018 16:21
Выставка "Волшебная соломка" начала работу в Выборгском замке.
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