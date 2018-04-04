Диорама «На той войне незнаменитой» открывается в Выборге
7 апреля на территории Центральных казарм (Военный городок № 205) в Выборге открывает двери первая и единственная трехмерная диорама, посвященная советско-финляндской войне 1939-1940 годов.
Диорама изображает несколько эпизодов штурма линии Маннергейма в декабре 1939 года и феврале 1940 года. Здесь представлены как макеты, так и подлинные предметы и находки с мест боев войны, которая велась на Карельском перешейке. Среди экспонатов — фрагменты брони, внутреннего оборудования долговременных огневых точек, броневых щитов, предметов снаряжения, вооружения и быта. На диораме построены советская землянка, финский ДЗОТ, позиция советской 45-мм пушки, советский огнеметный танк ОТ-130, финский окоп и уничтоженная финская окопная пушка системы Розенберга. Также представлена небольшая экспозиция о поэтах и писателях той военной зимы.Общая площадь диорамы — около 150 кв. метров. Площадь зала — 400 кв. метров, что позволяет принимать до 50 гостей за сеанс.
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