ВИДЕО: «Выборгиана» вышла в свет
30.03.2018 12:20
Дело жизни известного выборгского историка и краеведа Михаила Костоломова продолжили его единомышленники. Уже после его ухода основатели галереи «Мой Выборг» Евгений Филиппов и Виктор Станковский нашли средства на издание книги, в которую вошли собранные Костоломовым эссе и очерки о выборгской земле и живших здесь выдающихся людях.
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