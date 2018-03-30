ВИДЕО: «Выборгиана» вышла в свет

30.03.2018 12:20

Дело жизни известного выборгского историка и краеведа Михаила Костоломова продолжили его единомышленники. Уже после его ухода основатели галереи «Мой Выборг» Евгений Филиппов и Виктор Станковский нашли средства на издание книги, в которую вошли собранные Костоломовым эссе и очерки о выборгской земле и живших здесь выдающихся людях.