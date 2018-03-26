В Выборг привезут шедевр Рериха, изображающий Выборгский замок
Выборгский музей-заповедник покажет работу Николая Рериха "Выборгская крепость". Об этом сообщил директор "Выборгского замка" Владимир Цой. Полотно было написано во время пребывания художника в городе около ста лет назад. Картину покажут в рамках проекта "Освоение Севера: тысяча лет успеха". Как пишет online47, уже достигнута предварительная договорённость с Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина.
Проект об освоении Севера начнёт работать в Выборгском замке в апреле. Он расскажет о природе, истории, традиционной культуре Северо-Запада России и Финляндии.
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