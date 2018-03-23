Выборгская епархия издала православные комиксы

23.03.2018 16:20

Православные комиксы презентовала Выборгская епархия в Доме дружбы Ленинградской области. О пособии «Техника духовной безопасности» рассказал епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Оно предназначено для людей, которые мало знают о церковных традициях и пытаются сделать первые шаги на пути к храму. Жанр комикса был выбран не случайно. Священнослужители рассчитывают, что пособие, прежде всего, заинтересует молодёжь. Рисунки для него сделали учащиеся академии художеств Иван Андреев и Елизавета Фролова, которым епископ Игнатий вручил благодарственные архиерейские грамоты. Добавим, издание будет распространять отдел по делам молодёжи Выборгской епархии.