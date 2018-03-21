ВИДЕО: врач Вера Крюкова - о себе и о своих куклах
21 марта – Всемирный день кукольника. Эта дата считается праздничной для всех, кто в той или иной мере соприкасается с волшебным миром кукол. Несмотря на то, что процесс создания куклы довольно непрост, количество желающих заняться именно этим видом творчества неуклонно растёт. Врач-хирург Выборгской городской поликлиники Вера Крюкова семь лет назад поняла, что изготовление текстильных кукол приносит ей радость и душевное спокойствие...
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