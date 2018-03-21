ВИДЕО: арт-проект «Балканские мосты» презентовали в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг»
Живописные работы представили художники из Выборга, Петербурга, Москвы, Казани, зарубежных стран. Всех объединяет любовь к уникальным красотам Центральной Европы...
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